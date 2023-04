Qual è l'altezza massima che può raggiungere una montagna?

Sulla Terra ci sono montagne davvero mastodontiche, ma non sono nulla rispetto alle cime che possono essere trovate negli altri pianeti del nostro quartiere galattico: Marte, ad esempio, ospita la cima più alta di tutto il Sistema Solare, il Monte Olimpo... ma parlando del nostro mondo, qual è l'altezza massima che può raggiungere un monte?

Sappiamo che l'Himalaya ospita alcune delle montagne più alte della Terra: in cima al podio abbiamo il Monte Everest, con 8,8 chilometri sul livello del mare - anche se in alcune classifiche non è proprio il più alto. Dopo l'Everest, al secondo posto troviamo il K2, che si eleva per 8,6 km sopra la superficie terrestre.

Sembra che il limite per quanto riguarda l'altezza sia intorno a questa cifra, ma teoricamente, una montagna potrebbe diventare solo "un po' più alta dell'Everest", così come afferma Gene Humphreys, un geofisico dell'Università dell'Oregon. Prima, però, questo monte dovrebbe superare alcune sfide. Ad esempio, a causa dell'attrazione gravitazionale della Terra qualsiasi mucchio di roccia che cresce inizierà a piegarsi.

Non solo: anche l'erosione aiuta a impedire alle montagne di crescere troppo in altezza. Sostanzialmente, quindi, "più grande è la montagna, maggiori sono le sollecitazioni create dalla gravità e più forte è la tendenza al collasso", continua Humphreys. Sebbene l'Everest "possa plausibilmente diventare ancora più in alto, il suo ripido lato sud sembra instabile", il che potrebbe portare a frane.

Gli ingredienti che servono a una montagna per diventare più alta sono:

Dovrebbe essere formata da processi vulcanici piuttosto che da collisioni continentali. Le montagne vulcaniche, come le isole hawaiane, crescono mentre eruttano a causa della lava; La cima dovrebbe aver bisogno di una fonte continua di magma pompato sempre più in alto, che le consenta di eruttare, scorrere lungo i fianchi e raffreddarsi per poi crescere.

Questo processo vulcanico è esattamente il modo in cui si è formata la montagna più alta del sistema solare, il Monte Olimpo.