Qual è l'animale che ha la bocca più elastica di tutti?

Finley Molloy è un golden retriever che può essere trovato all'interno del libro dei Guinness dei primati per il numero di più palline da tennis messe contemporaneamente in bocca. Sicuramente un'impresa eccezionale, ma il buon Molloy non è sicuramente l'unico animale ad avere una bocca così elastica. Un vincitore assoluto, però, non c'è.

Quale animale ha la bocca più elastica? Non c'è una risposta giusta, poiché molte creature, come roditori e alcune scimmie, hanno dei sacchetti espandibili sulle guance per conservare il cibo. Ad esempio, le guance dei criceti sono in grado di contenere fino al 20% dell'intero peso corporeo dell'animale.

Un altro famoso esempio è il pitone birmano, che riesce a ingoiare una preda intera perfino più pesante di lui. Le bocche dei serpenti, quindi, sono le bocche più flessibili sulla terraferma... poiché in acqua le cose si fanno ancora più grandi. Le balenottere azzurre, infatti, hanno anche alcune delle bocche più elastiche del nostro pianeta, riuscendo ad ingerire in un sol boccone ben 100.000 litri d'acqua.

"Direi che le balenottere azzurre e le grandi balenottere comuni non solo inghiottono la maggior parte dell'acqua di qualsiasi animale vivente, ma probabilmente hanno la bocca più elastica di tutti", afferma Alexander Werth, professore di biologia e ricercatore di balene all'Hampden-Sydney College in Virginia.

Un'altra creatura degna di nota è sicuramente l'anguilla pellicano (Eurypharynx pelecanoides) con corpi simili a serpenti, tecniche di alimentazione simili a balene e pelle molto elastica. Non esistono stime ufficiali, ma sembra che questi animali abissali siano capaci di allargare la bocca più di cinque volte la loro dimensione originale.

Insomma, ancora una volta i record più sbalorditivi provengono dal fondo del mare.