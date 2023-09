Qual è l'animale più colorato al mondo? Rispondere è forse impossibile

Nel regno animale i colori contraddistinguono la specie. Dalle piume neon degli uccelli ai corpi iridescenti degli animali marini, la natura sembra aver rotto ogni barriera cromatica. Tuttavia chi, tra questi abitanti del pianeta, può fregiarsi del titolo di "animale più colorato della Terra"? Vediamo perché è impossibile una risposta.

Il motivo è semplice: ogni gruppo animale ha i suoi contendenti. Prendiamo ad esempio il mandrillo, una scimmia dell'Africa equatoriale, che con la sua faccia blu luminosa e il muso scarlatto si candida come uno dei mammiferi più colorati (a tal proposito, ecco perché non esistono mammiferi di colore verde).

Non è tutto, perché nel mondo degli anfibi, rane come la Ranitomeya ventrimaculata dell'Amazzonia brillano in una gamma di rosso, arancione e blu che sembra quasi irreale. E che dire dei rettili? Il camaleonte pantera, con la sua pelle che sembra un arcobaleno in movimento, potrebbe facilmente rubare la scena a tutti i mammiferi di questo mondo.

Ovviamente è impossibile non menzionare il regno del cielo, dove i colibrì, come il Panterpe insignis, sembrano aver catturato tutti i colori esistenti loro piume. Non abbiamo ancora finito! Sotto le onde dell'oceano, i pesci corallini come il Cirrhilabrus e il Paracheilinus sembrano quasi dipinti a mano in tonalità di rosa, vermiglio, giallo e blu. Forse il più affascinante di tutti è il polpo arcobaleno, una creatura marina estremamente rara che cambia costantemente colore, quasi come se fosse un'opera d'arte in continuo mutamento.

In questo viaggio attraverso la tavolozza della natura, diventa chiaro che la domanda su quale sia l'animale più colorato è più una questione di percezione personale che di fatti scientifici. Insomma, non c'è una vera e propria risposta: giudicate voi stessi.