Qual è l'animale più forte del mondo? Non è quello che pensate: è un insetto

Le meraviglie del mondo animale ci hanno abituato a comportamenti che potrebbero essere definiti incredibili. Considerando la forza fisica, sono diversi gli esponenti di spicco: elefanti, gorilla e orsi(giusto per citarne alcuni). Eppure l'animale più forte del mondo non è tra queste possenti creature.

L’animale più forte del mondo è un piccolo insetto, capace di trascinare 1141 volte il proprio peso. Si tratta dell’Onthophagus Taurus, noto come scarabeo stercorario cornuto, un piccolo insetto di appena 10 millimetri di lunghezza, capace di sviluppare una forza inimmaginabile, che, rapportata alle proporzioni umane, equivarrebbe alla capacità, per un uomo adulto, di trainare la bellezza di due camion a pieno carico o sei autobus.

L’incredibile forza di questo piccolo insetto ha sancito un nuovo primato, sottraendolo al precedente animale più forte, ovvero lo scarabeo rinoceronte, il quale riesce a sollevare “appena” 850 volte il proprio peso.

Per misurare la forza del piccolo coleottero, i ricercatori hanno legato un filo di cotone all’addome e l’altra estremità ad un contenitore d’acqua. Ciò ha permesso di osservare il forzuto animaletto trascinare oltre mille volte il proprio peso corporeo.

Si suppone che la specie abbia sviluppato una tale forza a causa di fattori relativi all’accoppiamento e alla rivalità tra i maschi della specie, i quali tendono a competere ferocemente per le femmine, spingendosi e scontrandosi.

Non siamo del tutto nuovi agli insetti dalla forza erculea. Basti pensare allo scarabeo rinoceronte, precedente primatista, ormai spodestato, e alla ben nota forza delle formiche, che riescono a sollevare ben 50 volte il loro peso corporeo.

Va sottolineato, però, che questi valori di forza vanno commisurati alle proporzioni dell’animale. Infatti, se consideriamo i primati, il più potente al mondo è il gorilla (vi siete mai chiesti quanto sono forti comparati agli esseri umani?). Ma l’animale più forte, in termini di forza assoluta sulla terraferma, resta l’elefante africano, che è in grado di sollevare ben 7,5 tonnellate. In ambiente acquatico la padrona incontrastata è la balenottera azzurra con le sue 180 tonnellate di peso corporeo.

E sapete a chi appartiene il morso più potente del mondo animale?