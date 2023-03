Qual è l'animale che ha il morso più forte di tutti? Ecco la classifica

Sono tante le creature che esistono sono sul nostro pianeta e molte di esse possono vantare sicuramente una forza del morso notevole. Tuttavia, qual è l'animale che ha il morso più forte di tutti? Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers cerca di trovare la risposta.

È il coccodrillo di acqua salata (Crocodylus porosus) ad avere la forza del morso più forte conosciuta con 16.460 newton, secondo quanto stabilito da uno studio del 2012 sulla rivista PLOS One. Per confronto, 1 newton equivale a circa un decimo di un chilogrammo (0,113 grammi). La forza di un morso di questa creatura, creerebbe qualcosa come 1859,98 chilogrammi di forza.

Tuttavia, ci sono due sfidanti che potrebbero battere (e stracciare) il coccodrillo: la forza del morso più forte potrebbe essere quella dell'orca (Orcinus orca), stimata in 84.516 newton dalla Dutch Shark Society, seguito dalla forza del morso di un grande squalo bianco (Carcharodon carcharias), con circa 18.000 newton, secondo i modelli computerizzati utilizzati in uno studio del 2008 pubblicato sul Journal of Zoology.

Quindi l'orca avrebbe una forza del morso di 9.550 chilogrammi circa, mentre lo squalo bianco di 2034 chilogrammi. Addirittura, gli addetti ai lavori hanno persino analizzato il morso di due animali estinti: quello del T. rex, con 35.000 newton e quello del Megalodonte con una forza del morso fino a 182.200 newton.

Per quanto riguarda gli esseri umani, il più forte morso si attesta a 1.000 newton, quindi non siamo minimamente comparabili.