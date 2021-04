Qual è stato il primo animale della Terra? Il dibattito continua!

Trovare l'inizio dell'albero della vita non è qualcosa di facile, questo perché sulla Terra esistono e sono esistite molte (tantissime!) creature prima di quelle che vediamo oggi. Tuttavia, gli esperti stanno cercando di determinare quali furono i primi animali del pianeta.

Gli esperti del 19esimo secolo credevano che fosse la spugna, una delle creature più semplici e, molto probabilmente, uno dei primi animali del mondo. Oggi, invece, gli addetti ai lavori stanno osservando i Ctenofori, animali marini, in prevalenza predatori o filtratori planctonici, dal corpo trasparente quasi interamente costituito d'acqua e lunghi qualche centimetro.

Sono creature molto più complesse delle spugne, addirittura hanno neuroni e cellule muscolari per rilevare e mangiare prede, così come un intestino per la digestione. Se questi animali sono arrivati prima, significa che, a un certo punto, persero le loro caratteristiche, per poi evolversi di nuovo in seguito.

Nonostante possa sembrare illogico, non è del tutto fuori discussione poiché "l'evoluzione non segue sempre un percorso semplice", afferma il genetista Anthony Redmond del Trinity College di Dublino in Irlanda. I Ctenofori contengono un segnale filogenetico maggiore rispetto alle spugne, il che suggerisce che questi animali si siano evoluti prima.

Tuttavia, sulla base dell'analisi dei geni, gli scienziati non sanno ancora collocare le due creature su una base temporale corretta, poiché in base ai modelli, la loro collocazione cambia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, sostiene lo stesso che molto probabilmente furono le spugne ad evolversi per prima, nonostante le caratteristiche dei Ctenofori.

"Finora, i dati filogenetici non sono veramente conclusivi", affermano gli autori dello studio. Insomma, speriamo che questo documento sia utile, in futuro, per mettere in chiaro questo argomento.