Qual è l'animale più veloce della Terra? No, non è il ghepardo

Alla domanda "qual è l'animale più veloce della Terra?" molti risponderebbero il ghepardo. É vero in parte, perché occorre dire che il ghepardo - che raggiunge i 103 chilometri all'ora - è l'animale più veloce sulla terraferma ed esistono creature più veloci.

Una combinazione di lunghezza delle gambe, dimensioni dei muscoli e un lungo passo dà al felino il corpo ideale per correre sulla superfice. Nessun'altra specie terrestre può raggiungere le velocità del ghepardo, ma si stima che l'antilope antilocapra americana raggiunga i 97 km/h e possa sostenere una velocità di 72 km/h per diversi chilometri (cosa che, ad esempio, il ghepardo non riesce a fare).

Come detto prima, il felino è uno degli animali più veloci della Terra, ma non è il più veloce. Il primato di animale più veloce della Terra appartiene al falco pellegrino (Falco peregrinus) che arriva a velocità di 322 km/h, secondo il Guinness World Records (in picchiata addirittura i 350 km/h). "Molti uccelli in volo possono andare più veloci di un ghepardo", ha affermato John Hutchinson, professore di biomeccanica evolutiva presso il Royal Veterinary College di Londra.

Il rondone eurasiatico (Apus apus) arriva a velocità di 111 km/h, e si stima che il rondone codaspinosa golabianca (Hirundapus caudacutus) raggiunga una velocità di 169 km/h, secondo il National Audubon Society, organizzazione statunitense senza scopo di lucro dedicata alla conservazione della natura. Anche nell'oceano esistono campioni di velocità: il marlin indopacifico (Istiompax indica) raggiunge i 129 km/h), mentre il pesce spada (Xiphias gladius) e il pesce vela (Istiophorus) possono raggiungere velocità superiori ai 100 chilometri all'ora.

Insomma, il ghepardo non è l'animale più veloce della Terra, ma rientra sicuramente all'interno della lista.