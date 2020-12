Esistono tantissime creature su questa Terra, alcune che vivono in gruppi, altre invece, solitarie, vagano da sole per il nostro pianeta. Una domanda viene da chiedersi: qual è il più grande gruppo di animali mai registrato? A cercare la risposta è l'ornitologo Noah Strycker.

Strycker, all'inizio dell'anno, si è ritrovato tra migliaia di pinguini di Elephant Island, un'isoletta appena fuori dalla penisola antartica. Nonostante il suo sondaggio abbia scoperto che la colonia sia in declino, quest'ultima è il più grande gruppo di pinguini sul nostro pianeta. Così, al vista di così tanta magnificenza, l'ornitologo si è chiesto: "qual è il più grande gruppo di animali mai registrato sulla Terra?".

Gli uccelli sono grandi contendenti per il titolo del gruppo più numeroso. Che riescono a raggiungere circa 1 milione di unità per stormo; questi vengono facilmente superati dai pinguini, che possono raggiungere i 2 milioni a colonia. Nulla a confronto, però, della quelea beccorosso (Quelea quelea) un uccello diffuso nell'Africa subsahariana che compongono stormi "molto grandi in milioni - decine di milioni, forse centinaia di milioni", secondo Strycker.

I Quelea, ad esempio, sono così numerosi che possono volerci cinque ore prima che uno stormo superi completamente una zona. Pesante che siano loro i vincitori? Questo titolo dovrebbe andare ai piccioni. Un raduno nel 1866 - grande 1.6 chilometri di larghezza e 482 chilometri di lunghezza - si stima abbia contenuto circa 3.5 miliardi di questi uccelli.

Fermatevi, non abbiamo mica finito. Sicuramente 3.5 miliardi di piccioni possono sembra tanti, ma non in confronto alle aringhe dell'Atlantico: che si raccolgono in banchi che superano i 4 miliardi. Eppure, non sono neanche questi pesci i vincitori: il podio spetta (per adesso) le locuste. In Africa orientale all'inizio di quest'anno, questi insetti hanno occupato un'area di 2.400 km quadrati, il più grande sciame visto nel Corno d'Africa in 25 anni.

Il loro numero? Circa 50 milioni per chilometro quadrato, in tutto ci sono state circa 200 miliardi di locuste. Tuttavia, il vincitore assoluto potrebbe essere un altro, e stiamo parlando di creature che vediamo giornalmente: le formiche. La formica argentina ha formato la più grande colonia continua conosciuta al mondo: qualcosa che si estende per 6.000 chilometri sottoterra attraverso vaste aree d'Europa. Al suo intorno possiamo trovare diverse centinaia di nidi che contengono ciascuno miliardi di formiche, quindi è probabile che l'intero sistema contenga collettivamente trilioni di questi insetti.

Purtroppo, però, dirlo con certezza è difficile e, senza alcun dubbio, le locuste si meritano (almeno!) il primo premio. Simile a questi insetti, miliardi di cicale, dopo 17 anni di sonno, stanno per emergere dalla terra.