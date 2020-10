Qual è l'anno in cui è entrata in vigore la patente a punti?

Il codice della strada è un complesso di norme che regolano la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Viene usato dai tempi dei romani e fu proprio Giulio Cesare, prima della sua morte, a promulgare la Lex Iulia Municipalis; un insieme di regole riguardanti l'accesso dei carri all'interno della città.

La prima norma dello stato italiano per quanto riguarda il codice della strada venne fatta il 20 marzo 1865 e stabiliva alcune regole sulla velocità e il corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a trazione animale. In seguito alla grande diffusione delle biciclette, successivamente furono previste le prime targhe veicolari italiane.

La patente a punti è entrata a far parte del Codice della strada per la prima volta nel primo decennio di questo secolo, nel 2003. Insomma, relativamente da poco tempo. Un'altra storia che ha sempre questo stesso "tema" è quella di Walter Arnold e risale a molto tempo fa: la prima multa della storia, un evento diventato epico.

L'uomo fu multato perché procedeva alla velocità di 13 chilometri orari con la sua macchina. Il limite a quei tempi, infatti, era di soli 3 chilometri all'ora. Poco dopo, proprio perché si sentì la a necessità di svecchiare questa regola, il limite fu portato a 23 chilometri all'ora e l'evento fu celebrato con una gara (in cui partecipò anche lo stesso Walter).