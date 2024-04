Qual è il nome del più antico sovrano che conosciamo e dove regnò?

Da quando la nostra specie è riuscita a formare degli stati in grado di regolare le varie attività della nostra società, tramite delle leggi o il potere riconosciuto di un "capo di stato", sono stati molteplici i regni ad essere sorti e caduti nei vari angoli del mondo.

Una domanda sorge tuttavia spontanea, quando si va a studiare la storia dei primi regni: chi fu il primo sovrano riconosciuto dal proprio popolo, dove visse e come riuscì a prendere il potere?

Questa domanda in apparenza semplice nel corso dei decenni ha provocato diversi grattacapi agli storici e agli archeologi, visto che è molto complesso andare ad individuare la prima figura storica che è stata in grado di prendere il potere e d'istituire uno stato, con delle regole ben precise.

Per anni gli storici hanno tentato di superare questa domanda affermando che Sargon il Grande, il fondatore dell'impero accadico nel 2380 a.C., è stato il primo grande sovrano ad aver assoggettato sotto di sé un vasto territorio, ma questa risposta non prende in considerazione tutte quelle scoperte archeologiche che ci hanno fornito dei riscontri differenti.

Risalenti a migliaia di anni prima sono per esempio le iscrizioni funerarie di alcuni faraoni dell'Egitto Predinastico, che sono stati trovati nella necropoli di Umm el-Qa'ab, nei pressi dell'antichissima città di Abido.

In questa necropoli sono state trovate alcune delle tombe più antiche dell'Egitto, tra cui quella del famoso Re Scorpione I, noto agli egittologi come Hedj Hor, che è stato interpretato da Dwayne Johnson nei film della saga de "La Mummia". Questo re compare precisamente nel secondo film della saga, che risultò molto difficile da girare, per via dei vari infortuni degli attori protagonisti e per le sequenze d'azione.

Nella realtà storica, tuttavia, Hedj Hor non fu il vero primo faraone predinastico dell'Alto Egitto, ma solo uno dei tanti regnanti che si alternarono nel paese, durante anni di lotte intestine di cui disponiamo pochissime informazioni.

Il più antico faraone predinastico la cui esistenza è stata accertata - tra l'altro proprio da alcune iscrizioni presenti sulla tomba del suo successore Hedj Hor - è Pe Hor, latinizzato come Horus Toro o Testa di Bovino, che secondo i dati in nostro possesso regnò attorno al 3250 a.C. fino alla sua morte, grazie alla fiducia che godeva nel suo piccolo esercito. Alcune leggende tuttavia definiscono il faraone Orice il più antico regnante in assoluto, nonostante molti archeologi siano dubbiosi riguardo alla sua esistenza.

Egli sarebbe vissuto attorno al 3400 a.C. ma visto che mancano riferimenti archeologici, spesso non viene neppure menzionato dagli storici.

Alcuni faraoni immediatamente successivi al Re Scorpione I sono invece menzionati nella "Pietra di Palermo", una stele in diorite che racchiude il più antico annale regale riconosciuto dell'Egitto. Essi sono Hsekiu, Wazner, Tiu e Ka.

