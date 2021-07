Qual è l'asteroide più pericoloso attualmente in circolazione? Ecco cosa dice la Scienza

Nello Spazio ci sono un'infinità di corpi celesti alla deriva: alcuni sono facilmente rilevabili, altri sono sfuggevoli e persino potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta. Ma quali sono quelli davvero più temibili, che potrebbero estinguere la vita sulla Terra? Analizziamo meglio il fenomeno.

Una delle fobie più comuni che attanaglia il cuore e l'animo umano è quello di vedere distrutta la propria civiltà in un battito di ciglia, ad opera di un asteroide o di una meteora impazzita. Sebbene sia una paura legittima, contro cui poco può essere fatto (ma non "nulla", e infatti ci sono molte missioni spaziali che si stanno impegnando in tal senso), in realtà è un timore piuttosto remoto, che difficilmente potrà interessare le nostre vite.

Per prima cosa, prima di scoprire quali sono gli asteroidi più pericolosi di sempre, occorre capire brevemente come questa pericolosità viene considerata. Nell'ambito astrofisico si usano solitamente due scale di valori: la Scala Palermo e la Scala Torino. Entrambe misurano la pericolosità (e l'eventuale catastrofe) di un possibile impatto, ma la prima è usata in ambito esclusivamente scientifico, mentre la seconda è più adoperata per la comunicazione mediatica.

La Scala Palermo è a base logaritmica, e cioè ogni livello rappresenta una probabilità di disastro dieci volte maggiore o minore rispetto al livello precedente. Al valore 0 viene definito il "background risk" (BR), cioè indica il rischio medio che la Terra corre ogni anno nel subire un evento come quello in esame. Se l'oggetto analizzato ha una probabilità più alta e supera il BR allora c'è da preoccuparsi, altrimenti non c'è molto da temere. Ad oggi non esiste alcun oggetto che possiede un valore maggiore di 0 nella Scala Palermo.

La Scala Torino, invece, è molto più semplice e intuitiva: tiene conto (come la Palermo) dell'orbita e della forza cinetica dell'oggetto studiato e ne prevede la pericolosità, racchiudendo i possibili scenari in una scala normale che va da 0 a 10. Ques'ultimo valore rappresenta impatto (e catastrofe) al 100%. Per aiutarne la comprensione spesso viene divisa per colori, seguendo lo schema che trovate in calce alla news, proveniente da Wikipedia.

L'oggetto che attualmente si trova con il più alto tasso di pericolosità è (29075) 1950 DA, che possiede un valore di -1.42 della Scala Palermo e un valore "non computabile" nella Scala Torino (questo perché l'impatto è previsto tra oltre 100 anni, e supera il range di lavoro della scala). Questo asteroide è stato scoperto nel 1950 e possiede un diametro di oltre 1 km. Sul finire degli anni 2000 si stabilì che ha lo 0.33% di probabilità di impattare con la Terra il 16 marzo 2880.

Potrà sembrarvi poco ma è comunque la più alta percentuale mai registrata fin ad ora, che supera la somma delle percentuali di tutti gli altri corpi celesti pericolosi fin ad ora analizzati.



