Qual è l'attacco di squalo più mortale della storia? Ci furono centinaia di morti

Gli attacchi di squalo non sono solo rari. Sono estremamente rari. Ciò non significa, però, che non ci siano mai state aggressioni mortali da parte di queste creature verso gli umani. Uno dei più famigerati attacchi di squali della storia causò la morte di centinaia di uomini e durò per giorni.

Il 30 luglio 1945, poco dopo la mezzanotte, la USS Indianapolis degli Stati Uniti partita per le Filippine in servizio di addestramento, venne silurata da un sottomarino giapponese provocando ingenti danni e affondò in circa 12 minuti.

Al suo interno si trovavano 1.195 uomini. Circa 300 persero la vita con la nave durante l'affondamento, mentre quasi 900 furono lasciati alla deriva in mare aperto. Molti trovarono la loro fine a causa della stanchezza, disidratazione e avvelenamento da acqua salata, ma secondo lo Smithsonian Magazine, si stima che fino a 150 marinai e membri dell'equipaggio siano stati uccisi dagli squali.

Secondo i resoconti dei sopravvissuti, molte vittime vennero attaccate vicino alla superficie dell'acqua. "Quando uno squalo ha localizzato la sua preda, spesso usa i suoi denti affilati e le potenti mascelle per mordere e strappare pezzi di carne dalla preda", afferma Nico Booyens, biologo marino e direttore della ricerca presso l'Unità di ricerca sugli squali in Sud Africa. "Alcuni squali, come lo squalo tigre, sono noti per la loro capacità di inghiottire la loro preda intera, mentre altri, come lo squalo toro attaccheranno e morderanno ripetutamente la loro preda finché non sarà indebolita o immobilizzata."

Gli uomini erano troppo spaventati persino per mangiare o muoversi, per paura di essere predati. Secondo il rapporto di un sopravvissuto, uno dei marinai aprì una lattina di carne in scatola (Spam), ma venne circondato da squali, provocando una "frenesia alimentare". Per quattro giorni non arrivarono soccorsi.

Alla fine sopravvissero solo 316 uomini.