Ecco qual è l'attività che brucia più calorie in 30 min, secondo l'Harvard Medical School

Fare esercizio fisico è molto importante per tantissimi aspetti del nostro corpo. Oltre che mantenerci in forma, infatti, fare attività fisica abbassa la pressione sanguigna, diminuisce il rischio di malattie cardiache, riduce il rischio di diabete di tipo 2 e molto altro. Qual è l'attività che brucia più calorie se abbiamo solo 30 minuti?

Secondo uno studio dell'Harvard Medical School un'attività comune che brucia molte calorie in 30 minuti è interrare piantine. Il documento, infatti, calcola la quantità di calorie spese per sport e attività comuni. Interrare piantine fa consumare da 130 a 200 calorie in 30 minuti... ovviamente considerando anche il proprio peso.

Incredibilmente, fare la spesa con il carrello fa bruciare da 105 a 155, giocare a biliardo da 75 a 110, lavorare al pc, invece, da 40 a 60 calorie ogni mezz'ora. Vi aspettavate di trovare nella lista il "rapporto sessuale"? Uno studio ha scoperto che durante la sessione di attività sessuale media gli uomini bruciano circa 101 calorie, mentre le donne 69,1 calorie.

Un modo per bruciare le calorie è, ovviamente, quello di fare attività fisica. Per perdere perso, inoltre, è importante le scelta del momento giusto. I ricercatori di uno studio del 2019 (che potrete trovare qui) hanno identificato una forte relazione tra un livello di esercizio da moderato a vigoroso - condotto alla stessa ora del giorno - e la quantità di tempo trascorso a farlo.