Qual è la prima auto di Lotus? Non fu la prima auto prodotta dal fondatore

Facciamo un nuovo tuffo nel passato dopo avere visto la prima auto prodotta da Porsche. Dalla Germania ci spostiamo oltre la Manica per scoprire qual è la prima auto Lotus. Attenzione però all’inghippo: al contrario di quanto qualcuno possa pensare, non è la prima auto in assoluto costruita dal fondatore.

Quando Colin Chapman fondò Lotus Engineering Ltd. nel 1952, infatti, lui si era già dato alla costruzione di automobili da corsa come hobby: mentre studiava all’Università di Londra, egli alimentava la sua passione lavorando su una Austin 7 per modificarla e renderla un’automobile più performante.

La prima auto in assoluto prodotta da Chapman fu la Mark I, realizzata in legno e alluminio, con sospensioni e motore modificati rispetto alla Austin 7 originale per ottenere maggiore potenza e per eliminare la tendenza al sovrasterzo. Con i suoi 15 cavalli e il peso di 495 chilogrammi, fu un esemplare unico utilizzato da Chapman e sua moglie per le gare del campionato inglese di trial, competizione a tempo su terreni difficili. Purtroppo le performance non furono soddisfacenti, ma il futuro patron di Lotus non si arrese e decise di creare la Mark II.

Nata nel 1949, quella che solo dopo diversi anni divenne nota come Lotus Mark II venne costruita mentre Chapman era un soldato della RAF: basata sempre sulla struttura della Austin Seven, vide cambiamenti importanti al telaio per introdurre longheroni scatolati e traverse tubolari più resistenti, oltre a motore e trasmissione Ford 10. Il quattro cilindri a valvole laterali si mostrò perfetto per la Mark II, molto competitiva nelle gare trial e in circuito. Questa fu la prima auto che valse a Chapman la vittoria a Silverstone nelle gare organizzate dal 750 Motor Club.

Ma la prima automobile con nome Lotus fu la Lotus Mark III, costruita mentre Chapman lavorava per British Aluminum. Nel 1951 questo esemplare prese vita come auto da corsa per la classe 750: ancora una volta la Austin Seven fu la base di partenza per l’ingegnere inglese ma, in questo caso, egli dovette mantenere telaio, motore e cambio della Austin con poche modifiche consentite da regolamento. Il risultato finale fu una vettura apparentemente fragile, dimostratasi però la migliore automobile per la Formula 750 di tutta la nazione. L’elevata richiesta di altri esemplari costrinse Chapman a lasciare il suo lavoro, fondando assieme a Michael Allen la Lotus Engineering Company.

