Qual è l'azienda che fa più fatturato al mondo? Forse non vi aspettate la risposta

Quelli che stiamo vivendo sono anni atipici. Ora più che mai sono dunque in molti a chiedersi quali sono le aziende che fatturano di più al mondo. Ebbene, sono arrivate delle informazioni interessanti in merito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la lista Fortune Global 500 indica come migliori aziende in termini di guadagni quelle presenti di seguito.

Fortune Global 500: le 10 aziende che fatturano di più

Walmart (Stati Uniti d'America); State Grid (Cina); Amazon.com (Stati Uniti d'America); China National Petroleum (Cina); Sinopec (Cina); Apple (Stati Uniti d'America); CVS Health (Stati Uniti d'America); UnitedHealth Group (Stati Uniti d'America); Toyota Motor (Giappone); Volkswagen (Germania).

Insomma, si tratta di una "classifica" che include alcuni nomi che in molti potrebbero non aspettarsi. Se, infatti, risultava facile "indovinare" che molte delle società coinvolte siano legate a Stati Uniti d'America e Cina, quel che non tutti si aspettavano è il primo posto di Walmart e ancor di più il secondo posto di State Grid (con il podio che viene "chiuso" da Amazon).

Ricordiamo che Walmart è una multinazionale statunitense che dispone di una catena di negozi al dettaglio, mentre State Grid Corporation of China è la più grande azienda elettrica al mondo. Altri nomi che potrebbero aver bisogno di qualche presentazione in più da noi sono China National Petroleum (chiaramente è una compagnia petrolifera), Sinopec (gruppo petrolifero e petrolchimico), CVS Health (ovviamente è un'azienda sanitaria) e UnitedHealth Group (multinazionale di servizi sanitari e assicurativi).

A "portare in alto" il mondo tech ci pensano invece le solite Amazon (terzo posto) e Apple (sesto posto). Per il resto, per maggiori dettagli potete consultare il portale ufficiale di Fortune.