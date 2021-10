Qual è l'azienda che vale di più al mondo? Apple cede il trono a Microsoft

Dopo l'acquisizione di Two Hat da parte di Microsoft, torniamo ad approfondire le novità legate a Satya Nadella e soci per via di un grande traguardo. Infatti, Microsoft ha superato Apple, diventando l'azienda che vale di più al mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e CNBC, la società di Redmond nella giornata del 29 ottobre 2021 ha superato quella di Cupertino in termini di capitalizzazione di mercato, diventando in questo modo a tutti gli effetti l'azienda pubblica che vale di più a livello globale. In ogni caso, come ben potete immaginare, le cifre a cui si fa riferimento sono "stellari" sia per quel che riguarda Microsoft che per quel che concerne Apple.

Per intenderci, la capitalizzazione di mercato della società di Satya Nadella equivale a circa 2,49 bilioni di dollari (il termine "trillion" equivale a 1.000 miliardi, ovvero il nostro bilione), mentre quella relativa all'azienda di Tim Cook è di circa 2,46 bilioni di dollari. Insomma, Microsoft ha superato l'azienda di Cupertino da questo punto di vista. Tra l'altro, la notizia arriva in seguito all'annuncio di Apple relativo alla perdita di 6 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre per via della crisi di chip e semiconduttori.

D'altronde, la situazione in casa Apple è un po' "atipica". Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, le vendite nel Q3 2021 non sono in realtà andate poi così male, dato che si fa riferimento a 50,4 milioni di iPhone "piazzati", numeri che hanno consentito ad Apple di ottenere il secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, superando di 6,1 milioni le unità legate a Xiaomi. Al primo posto, invece, rimane Samsung.

In ogni caso, l'incremento Year-Over-Year per Apple è del 20,8%, mentre i principali rivali hanno fatto registrare un calo (dati IDC). Tuttavia, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica, questo non è di certo bastato per "impressionare" gli investitori. Infatti, le aspettative andavano oltre al risultato ottenuto dalla società di Tim Cook, come evidenziato anche dal succitato annuncio relativo alle perdite.

Insomma, lo shortage di chip, che stando a quanto riportato da Gizchina e ITHome potrebbe durare anche fino al 2024 in determinati contesti, sta dando non pochi "grattacapi" alle aziende del mondo tech.

Per il resto, il "sorpasso" di Microsoft ai danni di Apple risulta interessante anche in virtù del fatto che quest'ultima è stata per lungo tempo ai vertici della classifica. Più precisamente, Apple è stata la prima società a valere 1 bilione di dollari, così come la società di Cupertino ha raggiunto per prima i 2 bilioni di dollari.