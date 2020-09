Qual è il momento più bello della nostra vita secondo il sondaggio di OnePoll?

Nonostante i periodi bui che ognuno di noi si trova a dover affrontare, la vita è fortunatamente composta anche da tanti momenti belli, a volte addirittura troppi: sceglierne uno fra tutti risulta effettivamente un'impresa piuttosto ardua, ma qualcuno ha voluto comunque provarci.

A dirla tutta, in realtà, si è lasciato che a provarci fossero gli altri: stiamo parlando infatti di un sondaggio recentemente portato avanti dalla società inglese OnePoll che, in un campione misto di uomini e donne, ha cercato di capire quale sia il momento generalmente ritenuto il più felice della nostra vita.



La media ha portato ad un risultato inequivocabile: per la maggior parte degli intervistati l'apice della felicità corrisponde alla prima parola pronunciata da un figlio. Seguono ovviamente tanti altri momenti colmi di felicità, con alcune sostanziali differenze tra uomini e donne: se per i primi, ad esempio, entra prepotentemente in classifica una vittoria della propria squadra del cuore (15esimo posto su 20) per le donne è decisamente più importante sentire il proprio figlio pronunciare il fatidico "sì" al suo matrimonio (19 su 20).



Le ricerche di OnePoll, comunque, non si fermano qui: qualche tempo fa la nota società decise ad esempio di indagare sui supereroi preferiti dei cittadini statunitensi.