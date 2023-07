Qual è la bevanda più popolare al mondo dopo l'acqua? Potreste rimanere stupiti

Ti sei mai chiesto quale sia la seconda bevanda più popolare al mondo? Come sappiamo, l'acqua è essenziale per il benessere degli esseri viventi di tutte le specie ma, tuttavia, non è l'unico beveraggio di cui l'essere umano si serve per tenersi sempre idratato.

Dopo l'acqua, la seconda bevanda più consumata nel mondo dagli esseri umani sembra essere proprio il tè, il quale ha origine nell'Asia orientale. Esistono tanti tipi diversi di tè ed ognuno ha preparazioni e sapori differenti e particolari.

Questo drink dagli effetti stimolanti, veniva utilizzato già nel III secolo d.C. ed era considerata una bevanda ricreativa durante la dinastia cinese Tang. Ben presto divenne popolare in tutta l'Asia orientale mentre invece, in Europa venne introdotto dai sacerdoti e mercanti portoghesi nel XVI secolo. Tuttavia, solo nel XVII secolo vennero coltivate le prime piante di tè nell'India inglese e ben presto si diffuse, tra gli inglesi, la moda di bere la bevanda nelle ore pomeridiane.

Nell'antica Asia orientale, però, il tè non era visto solo come una bevanda ma anche come un vero e proprio pasto. Per secoli, infatti, le persone ne hanno mangiato le foglie crude, aggiungendole nelle zuppe o nei piatti a base di verdure.

Al giorno d'oggi, questa particolare pianta viene coltivata principalmente in Africa ed in Asia anche se, comunque, le piantagioni sono sparse in tutto il mondo. Viene ancora utilizzato il tè sfuso per la preparazione della bevanda ma, negli anni, sono stati scoperti metodi più pratici per permetterne l'uso.

Nel 1907, infatti, vennero distribuiti i primi campioni di tè, all'interno di piccoli sacchetti di seta. Oggi è possibile trovare l'infuso in confezioni simili, facilmente reperibili e che non implicano particolari tipi di preparazione.

Ad oggi, non ci sono certezze che questa bevanda abbia effetti positivi sull'essere umano. Tuttavia, di recente, è stato scoperto come il tè amazzonico sia in grado di stimolare la formazioni di neuroni nuovi.

È anche vero, però che non sono mai stati registrati effetti dannosi o pericolosi per la salute, a differenza delle bibite gassate che potrebbero accorciare la vita.