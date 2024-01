Qual è la bibita gasata più antica in circolazione?

Tutti noi conosciamo la Coca Cola e la Pepsi e sono milioni le persone che ogni giorno ne consumano almeno una lattina. Essendo fra le bibite più commercializzate del mondo è normale, ma i loro marchi non sono stati i primi a comparire sul mercato.

La Coca Cola venne inventata nel 1886 da John Stith Pemberton ad Atlanta, divenendo velocemente un vero fenomeno commerciale, mentre la Pepsi venne messa in commercio qualche anno più tardi, nel 1898. Come molte altre bibite gasate contenenti la Soda, comune acqua con carbonato di sodio, all'inizio venivano vendute all'interno delle farmacie, visto che i supermercati (come le immaginiamo oggi) non erano ancora molto diffusi negli Stati Uniti.

Quando la Coca Cola e la Pepsi giunsero tuttavia sugli scaffali non erano le uniche bibite disponibili al tempo. Già da diversi decenni infatti altre marche producevano bibite altamente caloriche, che venivano pubblicizzate alle masse come alimenti molto nutrienti e dissetanti. I paesi in cui queste bevande raggiunsero il picco di vendita e di produzione furono gli Stati Uniti e il Messico, che per tutto il diciannovesimo secolo furono i più grandi consumatori di soda del mondo.

Per quanto possa sembrare strano, la primissima azienda che cominciò a commercializzare la soda per rendere disponibile una nuova bevanda ai cittadini non nacque comunque in America, ma in Europa. Nel 1783, Johann Jacob Schweppe, un gioielliere e scienziato dilettante tedesco, inventò a Ginevra un processo chimico con cui riusciva a produrre grandi quantità di acqua effervescente.

Già all'epoca alcuni medici criticarono il suo prodotto, pensando che facesse male alla salute, ma il successo della sua Schweppes lo rese ricco e famoso nell'arco di pochi anni, tanto che nel 1792 si trasferì in Inghilterra, da dove cominciò a inviare in giro per il mondo tonnellate di bottiglie ogni anno.

La Schweppes divenne così la prima bevanda gasata venduta in bottiglia della storia e divenne anche la prima azienda alimentare a creare un vero impero economico, circa cento anni prima l'arrivo della Coca Cola.

Oggi questa azienda fa parte della Dr Pepper Snapple Group, ma viene commercializzata e distribuita in alcuni territori dalla stessa Coca Cola Company. I suoi gusti classici sono ginger ale, limonata e acqua tonica, ma nel tempo l'azienda ha introdotto nuovi gusti, non ottenendo sempre l'approvazione del pubblico.

In Europa invece il marchio appartiene alla Suntory Beverage & Food Limite, azienda alimentare giapponese fondata nel 1899.