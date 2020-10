Qual è il brano più presente nelle classifiche di vendita italiana 1959-2019?

Nella lista dei brani più presenti nelle classifiche di vendita italiana tra il 1959 e il 2019, nel libro Mezzo secolo di ritornelli, c'è una canzone davvero inaspettata per molti di voi.

Al primo posto, infatti, troviamo "I bambini fanno ooh", la canzone scritta e cantata da Giuseppe Povia nel 2005. Il brano, come ben sanno tutti coloro di questo periodo, è stata scritta e cantata da Giuseppe Povia nel 2005. La canzone, per tutti quelli che non ne sono a conoscenza, ottenne 7 dischi di platino e rimase per 48 settimane nella Top 20 italiana.



Il libro "Mezzo secolo di ritornelli", invece, è un'originale e inedita rassegna delle canzoni italiane e straniere che hanno segnato maggiormente la storia delle classifiche di vendita del nostro Paese, scritta da Stefano Cilio. Al suo interno possiamo trovare un accurato studio su oltre 3.000 classifiche settimanali e 4.000 canzoni entrate in top ten.



Insomma, una canzone che sicuramente i più grandicelli di voi avranno ascoltato - o canticchiato - almeno una volta nella vita. Che ne pensate? Pensavate che avesse ricevuto tutto questo successo nel nostro bel Paese? Il brano, tra l'altro, adesso potrà essere cercato direttamente su Spotify cercando solo il testo... non che ce ne fosse bisogno.