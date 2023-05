Qual è il browser più usato al mondo? La battaglia è tra Google e Apple

Sono passati pochi giorni dal lancio di Google Chrome 113, che ha portato dei miglioramenti importanti a livello di performance e funzionamento del browser, e StatCounter ha diffuso i dati relativi alla diffusione dei browser a livello mondiale.

Il più diffuso a livello mondiale resta Google Chrome, con una percentuale del 66,13%, ma al secondo posto si piazza a sorpresa Safari che con una percentuale dell’11,87% si piazza davanti a Microsoft Edge.

Di seguito la classifica:

Google Chrome - 66.13 percento

Safari - 11.87 percento

Edge - 11 percento

Firefox - 5.65 percento

Opera - 3.09 percento

IE - 0.55 percento

Il risultato raggiunto da Safari è particolarmente rilevante in quanto stiamo parlando di un browser disponibile esclusivamente per Mac, mentre Google Chrome, Edge, Firefox ed Opera possono essere scaricati su tutte le piattaforme. È chiaro che l'utilizzo è destinato ad aumentare di pari passo con l'attivazione di nuovi dispositivi a marchio Apple che potrebbero far crescere anche l'utilizzo. La battaglia insomma è anche qui tra Big G e la Mela.

Sempre a proposito del browser di Google, su queste pagine qualche giorno fa abbiamo spiegato cosa vuol dire il lucchetto di Chrome e per quale motivo il motore di ricerca intende rimuoverlo.

Voi quale browser utilizzate? Come sempre potete farcelo sapere direttamente attraverso la sezione commenti della notizia.