Qual è il budget medio degli italiani per il Black Friday 2021?

Con gli occhi puntati sul Black Friday 2021, gli italiani sono pronti a togliersi finalmente qualche sassolino dalle scarpe dopo un anno di risparmi e di lavoro. Ma quanto spenderemo in media in questa finestra di incredibili offerte?

Nell'anno della ripartenza, stando alla nuova ricerca dell'Osservatorio Compass, il 74% degli italiani sembra interessato a fare almeno un acquisto. Questo dato si colloca su un +9 rispetto allo scorso anno, complice anche la crescente popolarità dell'evento. Oltre agli utenti, aumenta anche il budget che verrà impegnato, pari a 360 euro, per un +27% anno su anno.

La ricerca, condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha posto un focus particolare anche su altri aspetti, come l'attenzione rivolta dal pubblico per l'elettronica di consumo e gli elettrodomestici e le forme di pagamento utilizzate, tra cui forme come il Buy Now Pay Later.

Quanto al dove, i nostri connazionali sembra che per un buon 81% utilizzeranno il web per i loro acquisti, mentre in netta minoranza, seppur presenti, coloro che opteranno per l'esperienza in negozio fisico. Il motivo, invece, sarà legato alle festività natalizie e ai regali per il 56% di noi, che altrimenti uscirebbero fuori budget.

Posando la lente sul nostro mercato preferito, quello dell'elettronica di consumo, i negozi prevedono vendite in aumento, con particolare propensione verso l'acquisto di nuovi smartphone, seguiti da PC, tablet e TV. Per scoprire tutti gli aspetti di quest'interessante lavoro di ricerca, suggeriamo di dare un'occhiata all'infografica completa.