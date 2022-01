Qual è la camminata più lunga che è possibile effettuare sulla Terra?

Molti di voi conosceranno sicuramente il cammino di Santiago di Compostela, lungo circa 800 km, che viene percorso da migliaia di persone ogni anno. Tuttavia, partendo da qualsiasi punto del nostro pianeta, quanto lontano si potrebbe camminare senza dover attraversare prima grandi specchi d'acqua?

Partendo dagli Stati Uniti, il percorso più breve, dalla California alla Georgia, misura 3.764 chilometri e può durare dai tre ai cinque mesi. Il percorso più lungo, invece, è dalla California settentrionale al Maine, che ha una lunghezza di ben 5.676 chilometri e di solito impiega sei mesi o più. Nulla a che vedere rispetto alla Panamericana, una rete di strade che si estendono per quasi 30.500 km da Ushuaia, in Argentina, a Prudhoe Bay, in Alaska.

La prima persona a compiere questo viaggio dall'Argentina all'Alaska fu l'ex marinaio britannico George Meegan, che iniziò quella che sarebbe stata una passeggiata in più parti nel 1977, concludendola infine 2.425 giorni dopo, nel 1983. Holly Harrison, un ex ranger dell'esercito americano, ha effettuato lo stesso viaggio a piedi nel 2018, completando la sua camminata di 23.305 km in soli 530 giorni.

Se qualcuno volesse invece camminare in linea retta, il suo percorso partirebbe dalla Cina e si concluderebbe nel sud-ovest del Portogallo; sono stati due ingegneri, con uno studio pubblicato sul database di prestampa arXiv nel 2018, ad aver creato questo percorso. Se volete camminare in linea retta attraversando specchi d'acqua, invece, esiste un percorso di 11.240 km che inizia nel sud-est della Cina e passa attraverso altri 13 paesi - Mongolia, Kazakistan, Russia, Bielorussia, Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Spagna e termina vicino a Sagres, in Portogallo.

Ricordate: camminare fa bene. Soltanto 30 minuti al giorno di camminata riducono del 42% il rischio di ipertensione.