Qual è il canale TV più visto? Il primato relativo al digitale terrestre

Al netto delle novità del digitale terrestre per il 2023, è bene ogni tanto anche fare il punto della situazione relativamente al mondo televisivo nostrano. Ad esempio, qual è il canale TV più visto? Ci sono dei dati ufficiali in merito.

Ebbene, come si evince dai dati Auditel ufficiali del 2022, Rai 1 si fa sicuramente notare. Pensate, infatti, che l'evento sportivo più visto dell'anno, ovvero la finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia andata in onda il 18 dicembre 2022, ha fatto segnare un ascolto medio di ben 12 milioni 948 mila (68,6% di share per l'intera partita, ma durante i rigori è stato addirittura toccato il 74,3% di share con 16 milioni e 101 mila, come indicato sul portale ufficiale Rai).

Tuttavia, sono anche i programmi di intrattenimento ad aver trainato Rai 1. La serata finale del Festival di Sanremo del 5 febbraio 2022 ha infatti fatto registrare il 64,9% di share (13 milioni 379 mila). Insomma, la Rai si è confermata leader degli ascolti televisivi. A tal proposito, quest'ultima fa sapere che "nell'intera giornata, in particolare, le tre reti Rai fanno registrare il 30,1% di share distanziando le tre dirette concorrenti, al 25,5%. E in prima serata il distacco aumenta: reti Rai al 32,0% contro il 25,8 di quelle Mediaset".

"La Rai è leader del mercato anche con la sua rete ammiraglia, Rai1, che ha registrato il 18,2% di share nelle 24 ore e ben il 20,5% in prima serata, mentre Rai3 si conferma - con il 7,0% di share sull'intera giornata - il terzo canale più seguito dopo Rai1 e Canale5. Di rilievo la convalida della collocazione di Rai2 nella quarta posizione, con il 5,0% sull'intera giornata", prosegue la comunicazione dell'Ufficio Stampa Rai. Insomma, il 2022 è stato un anno non da poco per il servizio pubblico.