Qual è il cane più grande della storia? Questo alano tedesco vi sorprenderà

La scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di vedere qual è la razza canina più intelligente, scoprendo dati sorprendenti sui nostri amici a quattro zampe. Rispondere alla domanda “qual è il cane più grande della storia” è un compito meno difficile, ma c’è una risposta confermata anche da Guinness World Records.

Prima di tutto è doveroso precisare che la definizione del “cane più grande” verte sulla distanza dalle zampe alle scapole. Come potrete ben immaginare, allora, è principalmente un discorso di altezza, dove gli alani sono re indiscussi. Il “Re dei Re” è però un cane soltanto, l’Alano Tedesco (o Gran Danese, detto anche Great Dane) Zeus. Egli è scomparso nel 2015 all’età di sei anni, ma nel 2011 venne riconosciuto come il cane più alto al mondo da Guinness World Records.

Egli ha vissuto come cane da terapia in un contesto familiare di Otsego, nel Michigan, dove svettava assieme alla famiglia Doorlag con i suoi 111,8 centimetri di altezza – misurata, ricordiamo, da zampa a scapola. Ancora oggi mantiene il titolo di “cane più alto di sempre”, mentre il record del “cane più alto in vita” ora lo detiene un altro Great Dane chiamato Freddy, 8 centimetri più basso di Zeus ma pur sempre degno dei Guinness.

