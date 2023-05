Qual è la canzone più ascoltata di sempre? Ecco i dati streaming di Apple Music

Non è semplice comprendere quale sia effettivamente la canzone più ascoltata di tutti i tempi, come ben potete immaginare, vista anche la differenza in termini di metodi di fruizione della musica. Ciò che si può fare, però, è approfondire i dati del mondo dello streaming, che chiaramente rappresentano una fonte interessante in tal senso.

A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena e BGR, nonché come fatto notare da Pop Base su Twitter, nessuna canzone ha attualmente, al 12 maggio 2023, raggiunto un miliardo di streaming su Apple Music. Il brano più popolare contestualmente alla nota piattaforma di streaming ha infatti fatto registrare circa 930 milioni di stream.

Potreste dunque, a questo punto, chiedervi a quale artista si faccia riferimento, anche se probabilmente a qualcuno tra di voi potrebbe già essere "passato per la mente" il nome giusto: Ed Sheeran. Sì, è proprio il popolare cantautore britannico a piazzarsi in prima posizione in termini di canzone più ascoltata di sempre su Apple Music (da notare che invece su Spotify a guadagnare quel tipo di posizione è The Weeknd con "Blinding Lights").

Per il resto, anche il nome del brano potrebbe dirvi più di qualcosa: si tratta di "Shape of You", hit uscita nel 2017 che ancora oggi puntualmente si sente in alta rotazione nelle cuffie di molte persone. Una risposta, insomma, che non sorprende più di tanto, considerando anche che a livello generale Sheeran è un'artista che è riuscito a "smuovere" in totale oltre 9,5 miliardi di stream e 240 milioni di tag Shazam.