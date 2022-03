Qual è la catena montuosa più antica del mondo? La sua età è assurda

Molto spesso le vediamo lì, immobili e colossali, ma in realtà anche le montagne hanno la loro storia; una storia sicuramente più antica dell'uomo che copre differenti epoche geologiche. Non tutte sono uguali e non hanno la stessa età o dimensione... ma qual è la catena montuosa più antica del mondo?

Potrebbe sembrare ovvio (oppure no?) ma le catene montuose più vecchie sono anche quelle più "piccole", mentre le più grandi e alte sono le più giovani (come ad esempio la catena montuosa dell'Himalaya). Tuttavia non è sempre così, questo soprattutto a causa della topografia in continua evoluzione del nostro pianeta.

La maggior parte delle catene montuose si forma a causa delle placche tettoniche. Sebbene tracciare la sequenza temporale di strutture così complesse sia complicato, i geologi hanno a disposizione numerosi strumenti per misurare l'età delle montagne a seconda del tipo di roccia. È la catena montuosa dei monti Barbeton Makhonjwa nell'Africa meridionale ad essere la più antica del mondo: poiché contiene rocce di 3,6 miliardi di anni fa.

Le più giovani, invece, risalgono a una storia geologica più recente, come quelli nella Provincia di Basin and Range, ad esempio Snake Range, che iniziarono ad apparire circa 30 milioni di anni fa. Tuttavia, la faccenda non si è ancora conclusa del tutto: gli esperti studiano queste incredibili formazioni giorno dopo giorno e, così come accade spesso nella scienza, potrebbero scoprire nuove catene montuose più antiche... o giovani.

A proposito, sapete che la pioggia può perfino spostare le montagne?