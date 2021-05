Qual è la città più 'alta' del mondo? Scopriamolo insieme

Molte nazioni hanno villaggi, paesi e città ad altezze incredibili, prendendo però in esame i principali centri urbani con una popolazione di almeno un milione di abitanti ad almeno mille metri dal suolo, quale si aggiudica il titolo di città sul "tetto del mondo"?

Anche se la maggior parte di questi centri urbani "sopraelevati" si concentra in Cina e Messico, il titolo mondiale spetta ad El Alto, un comune della provincia di La Paz in Bolivia. "Nomen omen" dicevano i latini, ed infatti non ci si poteva aspettare altrimenti da una città che con i suoi 4.080 metri sul livello del mare farebbe impallidire anche le vette europee più alte.

Nonostante l'aria rarefatta, la carenza di ossigeno e le difficoltà che ne conseguono, più di 1 milione di abitanti popolano la città dell'altopiano boliviano, scelta soprattutto come dimora economica nell'area metropolitana per i cittadini della vicina La Paz.

Disabitata fino all'inizio del XX secolo, è solo negli ultimi 50 anni che il suo sviluppo è progredito a tal punto da sfuggire al controllo demografico in un caotico mix di strade tortuose attraverso le quali l'acqua ed i servizi igienici di base faticano ad estendersi in condizioni di normalità.

L'altitudine influenza anche l'urbanizzazione ed ogni altro aspetto della vita della città, la struttura di classe si basa infatti anche sull'altezza in cui uno vive. I quartieri più ricchi si trovano nella parte più bassa di El Alto, dove condomini e periferie recintate si estendono a sud-ovest dal centro città, man mano poi che si sale sulle colline la presenza di case improvvisate, fatte di mattoni ed argilla, diventa più comune sottolineando la disparità di condizione economica.

A causa dell'altitudine poi l'escursione termica è molto forte e pur considerando la latitudine del posto le temperature sono relativamente basse, con medie stagionali di 8°, ma con variazioni notevoli che passano dai -4° di Luglio ai 17° di Dicembre.