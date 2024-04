Qual è la città più antica del mondo, chi la costruì e dove si trova?

Storicamente, la città di Uruk è stata considerata per molto tempo la prima ad essere mai stata realizzata, anche grazie ai suoi antichi resti, risalenti al 4000 a.C., e alle citazioni bibliche. Nuove ricerche hanno tuttavia stabilito che questo record appartiene ad altre antiche metropoli.

Fra queste abbiamo Gerico, in Palestina, le cui più antiche strutture realizzate in argilla sono state costruite 11.000 anni fa, vicino tre insediamenti che si trovano poco lontano alla Gerico moderna. Nella Bibbia questa città viene anche nominata con il suo vecchio titolo di "Città delle Palme", che si trovava nei pressi di una collina artificiale, Tell-es Sultan.

Le sue prime costruzioni hanno uno stile d'architettura natufiana, ovvero tipica del Mediterraneo orientale durante il Mesolitico. All'epoca la città era principalmente un grosso centro commerciale, dove si radunavano tutti gli allevatori e gli agricoltori della zona, per scambiare le loro risorse.

Per quanto Gerico è considerata una delle città più vecchie del Medio Oriente, spetta secondo alcuni archeologi a Damasco il titolo di città più antica in assoluto. L'attuale capitale della Siria, infatti, presenta tracce abitative risalenti al 9.000 a.C., risultando leggermente più antica di Gerico (di qualche secolo di differenza).

Stabilire ovviamente quale sia la città più antica del mondo non è un'impresa semplice, ma a confermare Damasco davanti a tutti quanti ci sarebbero degli antichi reperti fossili, che testimoniano come prima della realizzazione della città ci fossero dei villaggi di agricoltori ed allevatori nella zona.

I critici di questa teoria tuttavia affermano che anche a Gerico erano presenti degli agricoltori, prima della costruzione della città vera e propria, favorendo così un conflitto accademico che dimostra forse come la verità si nascondi nel mezzo: le due città vennero fondate quasi nello stesso periodo, con gli stessi mezzi e da popoli molto simili dal punto di vista tecnico e culturale.

Nell'arco di migliaia di anni, queste città sono cambiate per via delle guerre e del cambiamento climatico - un po' come sta succedendo attualmente per colpa del calore -, prima di essere invase e conquistati da popoli più moderni, come i sumeri, che realizzarono una delle civiltà complesse più antiche in assoluto.

A questo popolo viene anche attribuita la realizzazione di Uruk, di cui abbiamo parlato sopra, come anche l'invenzione della scrittura, della religione, delle scienze e della matematica. Furono anche i primi a rinnovare l'agricoltura e a inventare la birra, oltre che a realizzare una società maggiormente complessa, basata sulle leggi.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su