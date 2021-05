Qual è la città più calda del mondo? Scopriamolo insieme

La lotta per il primato di città più calda del mondo è sempre aperta, tra Kuwait City ed Ahvaz c'è una passaggio di testimone continuo ormai da decenni. L'ultimo rapporto, del gennaio 2021, attribuisce il titolo alla capitale della provincia del Khuzestan, nel su-ovest dell'Iran.

Ahvaz infatti, con una popolazione di oltre 1 milione di iraniani, vive un clima desertico, con lunghe estati aride e brevi inverni miti, con temperature massime che si attestano tra 45° e 50° come medie stagionali, ma che possono raggiungere anche picchi di 54-57 gradi, le più alte mai registrate in un'area urbanizzata.

I mesi più caldi iniziano già a maggio per terminare non prima di fine settembre, ma non è solo il calore naturale a rendere invivibile questa zona, bensì una concausa di fattori altamente pericolosi. Ahvaz ha infatti anche il primato di peggiore città per qualità dell'aria secondo una lista redatta dell'OMS.

Infatti con numerose tempeste di sabbia che sferzano l'ambiente, oltre ad un inquinamento insostenibile dovuto alle emissioni delle fabbriche ed alle esalazioni del traffico, si viene a creare un'atmosfera assolutamente irrespirabile, tale da rendere l'aria di uno spettrale colore arancio-seppia (alla Blade Runner 2049).

Il caldo quindi si aggiunge ai già citati problemi esacerbando le difficoltà di vivere in tale contesto, e secondo un recente rapporto della Banca Mondiale, il Turn Down the Heat, questa situazione è destinata a peggiorare, soprattutto nelle città e nei paesi a medio-basso reddito, dove è impossibile anche riuscire a raccogliere dati ufficiali sulle condizioni di vita delle famiglie più a rischio.

Il caldo si sta avvicinando anche qui da noi, con la tropicalizzazione poi ci saranno estati sempre più lunghe e calde, ma sareste in grado di sopportare temperature di oltre 45 gradi o addirittura giornate con picchi di 57°?