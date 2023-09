Qual è la città più inquinata del mondo? No, al primo posto non c'è la Cina

Sentire l'aria pesante, quasi tangibile, che vi opprime il petto e vi fa tossire. No, non è un film distopico, ma la realtà di alcune delle città più inquinate del mondo. Esistono luoghi, infatti, dove l'aria è costantemente irrespirabile: ecco quindi quali sono le città più inquinate della Terra.

Secondo un rapporto di IQAir, Lahore in Pakistan detiene il triste primato per la qualità dell'aria nel 2022, seguita da Hotan in Cina e da un sobborgo di Delhi in India. Ma attenzione, non è così semplice stabilire con certezza quale sia la città più inquinata del mondo; i sensori utilizzati variano in qualità e molti Paesi, soprattutto in Africa, non forniscono dati affatto.

A rendere l'aria pericolosa per i suoi abitanti è la concentrazione di particolato fine, noto come PM2.5. Queste particelle microscopiche possono causare gravi problemi di salute quando inalate, ma la composizione chimica può variare e influenzare diversamente la salute umana.

La geografia gioca un ruolo cruciale; Hotan è vicino al deserto del Taklamakan e soffre di frequenti tempeste di sabbia, mentre Delhi, Lahore e Dhaka si trovano a sud dell'Himalaya, dove le montagne rendono difficile la dispersione degli inquinanti. Inoltre, l'uso di combustibili fossili, le emissioni da veicoli e impianti industriali, e persino la polvere da strade non asfaltate e lavori edili contribuiscono all'accumulo di PM2.5.

Alcune città stanno adottando misure per migliorare la qualità dell'aria. A Dhaka, ad esempio, il divieto sui motori a due tempi altamente inquinanti ha contribuito a mantenere stabili i livelli di PM2.5. In Cina, l'implementazione di politiche per l'aria pulita ha portato a una drastica riduzione dell'inquinamento nell'ultimo decennio. A Delhi, nel frattempo, si sta lavorando per creare laghi artificiali per aumentare l'evaporazione e la pioggia, nella speranza di ridurre almeno un po' la polvere nell'aria.