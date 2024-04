Qual è la città al mondo dove si consuma più vino? Si trova in Italia

Secondo il Wine Institute della California, nel 2012 ogni abitante di questo luogo in Italia ha consumato in media 74 litri di vino, equivalente a circa 98 bottiglie. Questa cifra notevole solleva una domanda interessante: come mai qui si consuma così tanto questa bevanda? Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando.

Il luogo in questione è Città del Vaticano. Ma come mai il Vaticano consuma così tanto vino? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista e sicuramente non riguarda soltanto il vino della comunione (chissà quanti mal di testa).

Una teoria popolare suggerisce che il vino utilizzato nelle cerimonie religiose possa influenzare il consumo totale, ma Michael Winterbottom, un giornalista di The Universe Catholic Weekly, scarta questa ipotesi sottolineando che quello usato nella comunione non è comunemente acquistato nei negozi e deve essere puro, come stabilito dal Codice di Diritto Canonico.

Altra spiegazione fornita dalla stampa italiana punta verso l'esistenza di un supermercato vaticano, dove, grazie a tasse ridotte, i possessori di un pass godono di privilegi, rendendo il Vaticano una sorta di enorme duty-free. Tuttavia, Winterbottom smentisce anche questa teoria, descrivendo il supermercato come piccolo e affermando di non aver mai notato la vendita di vino al suo interno.

Quindi, cosa spiega il sorprendente incremento del consumo di vino dal 2011 al 2012, con un aumento del 20%? Potrebbe essere stato un anno particolarmente difficile? Le risposte possono variare, ma una cosa è certa: il consumo di vino nella Città del Vaticano rimane un fenomeno degno di nota, che supera di gran lunga quello dei suoi vicini europei come Lussemburgo e Andorra, e che riflette un'interessante intersezione di cultura, religione e economia.

A proposito, ecco a voi la bottiglia di vino più antica al mondo.

