Qual è la città più grande del mondo? Saperlo vi stupirà

Ci sono tantissime città al mondo e tutte hanno diverse caratteristiche che le rendono uniche. In questi centri abitati vivono tantissime persone, che hanno fatto di questo luogo la loro casa e dove passeranno qui la maggior parte delle loro vite. Tuttavia, vi siete mai chiesti qual è la città più grande del mondo?

In questo caso, se parliamo della città più grande del mondo per quanto riguarda la popolazione, dobbiamo parlare del Giappone. Secondo quanto riporta il World Cities Report delle Nazioni Unite nel 2018, è Tokyo la città più grande della Terra, con una popolazione di oltre 37 milioni di persone che occupa l'area metropolitana (ecco invece la città più piccola della Terra).

Per farvi capire, ci sono meno persone che vivono nell'intero continente australiano (circa 25,5 milioni) rispetto a una sola città del Giappone. Al secondo posto troviamo Delhi, in India, che nel 2018 ospitava circa 31,1 milioni di residenti. Sebbene New York sia la città più grande d'America, non si avvicina minimamente al podio, poiché la popolazione nel 2021 era di circa 8,46 milioni entro i confini della città.

Tuttavia, se per "città più grande del mondo" ci riferiamo alle dimensioni, allora il vincitore è la Grande Mela, con i suoi 11.875 chilometri quadrati di estensione. La seconda città più grande del pianeta è invece Boston, uno dei luoghi chiave per la storia americana, con ben 9.189 chilometri quadrati di estensione. A proposito, sapete invece che in Arabia si vuole costruire una città futuristica?