Qual è la città più grande del mondo? Scopriamolo insieme

Ormai le metropoli la fanno da padrone nel mondo, come agglomerati urbani tentacolari che richiamano ogni anno, quasi magicamente, tra le proprie spire un numero sempre crescente di persone. Per turismo, lavoro, curiosità, necessità... ad ognuno di noi prima o poi capiterà di perdersi in una di esse.

Ma qual è, tra le megalopoli del mondo, la più grande? Tralasciando l'aspetto demografico, qual è la più ampia, sia essa città o area metropolitana, per superficie edificata?

La risposta è New York City (precisamente la sua area metropolitana), secondo i dati annuali ufficiali di Demographia World Urban Areas pubblicati nel 2020. Con ben 12.093 km quadrati si conferma la città più grande del pianeta, superando anche Tokyo con i suoi 8.230, che però continua a mantenere un altro titolo mondiale (difficile da eguagliare).

Con i suoi cinque distretti (o borough) Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, la Grande Mela si "limiterebbe" ad una superficie di quasi 800 km quadrati ed 8 milioni e mezzo di abitanti, ma è grazie alla propria area metropolitana che la sua dimensione cresce a dismisura, non solo in territorio ma anche in popolazione, riuscendo ad arrivare a ben 23 milioni di residenti.

Molti degli abitanti di New York provengono inoltre dall'estero, con 800 lingue parlate al suo interno, il che la rende una delle metropoli più cosmopolite e multietniche del mondo, tanto da essere soprannominata "Melting Pot".

Eravate a conoscenza di questo primato della Grande Mela? Avete qualche aneddoto sulla città?