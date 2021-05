Qual è la città più piccola del mondo? Scopriamolo

Con una popolazione di poche decine di abitanti ed un'unica porta da cui entrare nell'agglomerato urbano, Colmo (Hum nella lingua locale), in Croazia, è la città più piccola del mondo. Con soltanto 2 chiese, un ristorante ed alcuni edifici residenziali sarà molto difficile perdersi nelle uniche due strade che la attraversano.

Colmo ha un'origine molto antica, infatti già dagli inizi del cristianesimo se ne hanno notizie di insediamenti, tuttavia si deve attendere fino all'anno 1000 per riuscire ad apprezzarne una forma urbana, sotto il nome di "Castrum Cholm".

Sebbene la città sia piccolissima, si estende infatti per un'area di appena 3000 metri quadri, ha concentrato le sue attrazioni in modo tale da garantire comunque un'esperienza turistica gradevole. Completamente visitabile con una breve passeggiata, Hum rappresenta anche uno dei più antichi centri di scrittura glagolitica, la più antica scrittura slava, come dimostra il suo unico portone d'ingresso alla città, dell'XI secolo e decorato con lastre di rame ed inscrizioni glagolitiche contro le cattive intenzioni dei viaggiatori.

Colmo per quanto microscopica, ha una produzione enogastronomica non indifferente, è infatti anche conosciuta per la produzione autoctona di tartufi, vini locali e liquori di produzione regionale, soprattutto per il Biska, un famoso brandy aromatizzato al vischio realizzato seguendo un'antichissima ricetta cittadina.

Davvero straordinario pensare a come un così piccolo centro abitato, di sole 20 anime, sia riuscito a mantenere la propria identità addirittura valorizzando ogni singolo aspetto del suo, seppur minuscolo, territorio.

E voi, siete curiosi di visitare Colmo? Magari anche evitando di usare googlemap, per "perdervi" nelle sue due uniche vie?