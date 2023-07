Ecco qual è la città più vivibile del mondo nel 2023 e quelle meno vivibili

Per il secondo anno consecutivo, Vienna è stata incoronata come la città più vivibile del mondo. Questo riconoscimento, assegnato dall'Economist Intelligence Unit (EIU), è dovuto alla stabilità della città, al suo solido sistema sanitario ed educativo e alle sue robuste infrastrutture, tra gli altri fattori.

La città ha già ottenuto il titolo nel 2018 e nel 2019. L'EIU, fondata nel 1946 e parte del Gruppo Economist (editore del giornale Economist), si specializza in ricerca e analisi e ogni anno studia 173 città in tutto il mondo per aiutare a quantificare le "sfide presentate allo stile di vita di un individuo" in tali località.

Queste classifiche sono utili sia per le persone che stanno pianificando di trasferirsi in un altro paese, sia per i viaggiatori in cerca di ispirazione per la loro prossima vacanza. Come scrive Lyndsey Matthews per Afar, "la scena culturale di Vienna, il centro città facilmente percorribile a piedi e i suoi iconici caffè la rendono una forte contendente per la tua prossima fuga in città".

I ricercatori del gruppo analizzano diversi fattori: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. Ecco qual è la classifica delle prime dieci città di quest'anno: Vienna (Austria), Copenhagen (Danimarca), Melbourne (Australia), Sydney (Australia), Vancouver (Canada), Zurigo (Svizzera), Calgary (Canada) e Ginevra (Svizzera), Toronto (Canada), Osaka (Giappone) e Auckland (Nuova Zelanda).

All'estremo opposto della classifica troviamo Damasco (Siria) e Tripoli (Libia), dove gli abitanti continuano a soffrire a causa di "disordini sociali, terrorismo e conflitti", secondo l'EIU. Honolulu, in Hawaii, è stata la destinazione americana più alta nella lista che si trova al 25° posto. A proposito, qual è la città più popolosa del mondo?