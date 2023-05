Qual è stata la civiltà più longeva sulla Terra? C'è un vincitore

Quando si parla di civiltà più longeve mai esistite, molti pensano sicuramente all'antico Egitto o alla Cina, ma quale di queste è durata più a lungo di tutte? Come sempre, la domanda non è semplice e la risposta deve tenere conto di numerose variabili.

Gli storici e gli archeologi moderni non sono d'accordo su un'unica definizione, questo perché molto spesso in passato tutte le grandi civiltà hanno avuto periodi in cui erano governate da "stranieri". Inoltre, la cultura presente all'inizio di una civiltà spesso è differente da quella vicina alla sua fine.

Di conseguenza, molti storici e archeologi di oggi non considerano utile l'idea di "civiltà", ma parlano invece di "culture" e "tradizioni". Tale affermazione era molto diversa un secolo fa, dove gli addetti ai lavori usavano etichettare alcune culture come "civiltà".

Tenendo conto di numerose variabili (l'uso della scrittura, la creazione di città o tradizioni continue), quindi, la civiltà più antica di tutte sembrerebbe essere la Cina. Chiaramente questa affermazione non metterà d'accordo tutti, ma sulla base dell'archeologia del territorio del Paese del Drago, comprese le rovine neolitiche della cultura Liangzhu nel delta del fiume Yangtze, a volte si sostiene che la civiltà cinese abbia più di 5.000 anni.

Alcuni storici considerano il presente della Cina troppo diverso dal suo passato perché possa qualificarsi come un'unica civiltà continua. Come affermato all'inizio, invece, sul podio abbiamo l'antico Egitto e poi la Mesopotamia; secondo una stima, l'antica civiltà dei faraoni durò per circa 3.500 anni, e una data simile è stata calcolata anche per la Mesopotamia.