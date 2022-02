Qual è il nome in codice di Android 13? È ufficiale e ha a che fare con il Veneto

Che cos'hanno in comune il Veneto e Android 13? Apparentemente nulla, se non fosse che Google ha deciso di fare una sorta di omaggio alla regione del nord-est dell'Italia mediante la scelta del nome in codice relativo alla più recente major release del robottino verde.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e The Verge, il rilascio della prima Developer Preview di Android 13, avvenuto nella giornata del 10 febbraio 2022, ha portato alla tanto agognata scoperta. Certo, si è vociferato per lungo tempo di questa eventualità, ma adesso è tutto ufficiale e confermato direttamente dalla schermata relativa alla versione di Android della DP1: il nome in codice è Tiramisù (che ovviamente all'estero tutti stanno scrivendo "Tiramisu", Google compresa).

Non è nostra intenzione soffermarci in questa sede sulla "diatriba" relativa all'origine del dolce, ma generalmente le regioni a cui viene attribuita sono principalmente Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In ogni caso, sicuramente si fa riferimento all'Italia ed era interessante far notare questo dettaglio, dato che alla fine i rumor sul nome Tiramisù di Android 13 si sono rivelati veritieri.

Tra l'altro, questa volta Google ha deciso di esplicitare a chiare lettere il nome in codice, mentre in passato non è stato così (ad esempio, nella prima Developer Preview di Android 12 c'era semplicemente una "S"). Per il resto, ricordiamo che la tradizione di assegnare pubblicamente il nome di un dolce al sistema operativo è terminata con Android 10, ma dalle parti di Mountain View si stanno ancora divertendo internamente con questa tipologia di nomi.