Qual è stato il primo colore dell'Universo? E quello che attualmente domina il cosmo?

Tutto quello che possiamo osservare nell'Universo.. non è tutto. Oltre ai colori visti dagli occhi degli esseri umani, ci sono onde invisibili che permeano l'interno cosmo. Come i raggi gamma o i raggi X.

Il cosmo è pieno di colori visibili e invisibili, antichi e nuovi. Ma di tutti questi, c'era un colore che è nato prima di tutti gli altri: il primo colore dell'Universo. Come ben sappiamo è stato il Big Bang, 13.8 miliardi di anni fa, a dare inizio a tutto.

Nei primi istanti di vita del cosmo le temperature erano così alte (circa 1 miliardo di gradi Kelvin) che la luce non esisteva. Dopo circa 10 secondi però, si crearono i fotoni.

Ma i colori non erano ancora nati. Dobbiamo aspettare ben 380.000 anni, il tempo necessario per il progressivo raffreddamento dello spazio e per permettere ai nuclei e gli elettroni di legarsi in atomi. L’universo primitivo aveva una temperatura - quasi - uniforme, e la sua luce aveva una distribuzione di lunghezze d’onda nota come corpo nero.

Il colore di un corpo nero dipende solo dalla sua temperatura. A circa 3.000 K (la temperatura del cosmo in quel periodo) avrebbe un bagliore bianco-arancio brillante, simile alla luce calda di una vecchia lampadina.

Tuttavia, c'è un problema: gli esseri umani non vedono il colore in modo preciso, e quello che vediamo noi non dipende solo dal colore reale della luce, ma anche dalla sua luminosità. In quel periodo, quindi, tutto ci sarebbe apparso con una gradazione arancione.

Dopo circa 400 milioni di anni, insieme alla nascita delle prime stelle bianche e blu, il cosmo cominciò ad assumere un nuovo colore. Nel 2002, Karl Glazebrook e Ivan Baldry calcolarono il colore medio di tutta la luce che vediamo oggi dalle stelle e dalle galassie per determinare la "tonalità dominante" dell'Universo.

Quest'ultimo vi sorprenderà: si tratta di un colore simile al "caffè latte" soprannominato, appunto, "latte cosmico".