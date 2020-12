Sta per arrivare la fine di quest'anno ed è arrivato il momento di tirare le somme. Così, pensando proprio a questo, a qualcuno è venuta un'idea: qual è il modo più comune con cui le persone si fanno male? Ogni anno, infatti, 40 milioni di persone degli Stati Uniti finiscono al pronto soccorso, il motivo? È presto detto.

"Le cadute, di gran lunga", afferma Susan Baker , un'epidemiologa specializzata in prevenzione degli infortuni presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nel 2018 circa il 29% delle persone che si sono recate al pronto soccorso erano lì a causa di una caduta.

Il motivo principale? Le scale. Quest'ultime, infatti, sono un pericolo principalmente per gli anziani che, con l'avanzare dell'età, tendono a cadere più spesso. All'altro estremo troviamo bambini e neonati, particolarmente vulnerabili alle cadute e a farsi male mentre esplorano il loro ambiente circostante e imparano a camminare.

Ovviamente, le diverse fasce d'età hanno tipi differenti di infortuni più comuni. Ad esempio, nei bambini dai 5 anni in su, la causa più comune di infortunio è il gioco: parchi, piscine, trampolini e sport sono solo alcune delle cause più comuni. Oppure, ogni anno, un gran numero di adolescenti e giovani adulti (tra 15 e 24 anni) si fa male mentre pratica sport.

Ci teniamo a sottolineare che nessuna informazione qui riportata dovrebbe farvi smettere di giocare o di fare esercizio. L'esercizio fisico offre talmente tanti vantaggi al corpo che per scriverli tutti ci vorrebbe un intero quaderno!