Qual è il modo corretto di smaltire uno smartphone? Lo spiega Euronics

Se i più temerari sceglieranno metodi creativi per riutilizzare un vecchio cellulare, in alcuni casi non sarà comunque possibile. A questo proposito, vi siete mai chiesti quale sia il metodo più adeguato per lo smaltimento di un vecchio smartphone o tablet che non utilizzate o che non funziona più?

Euronics viene in nostro aiuto con un interessante approfondimento che entra nel merito della questione e che potete recuperare in originale attraverso il link che trovate alla fonte, in fondo a questa notizia.

La compagnia spiega che, trattandosi di RAEE, ovvero di rifiuti per i quali è richiesto uno smaltimento speciale, non potranno essere semplicemente conferiti nel secco residuo: si tratta di un comportamento che prevede anche sanzioni amministrative, da 300 a 3.000 euro.

I RAEE, quindi, andranno trattati diversamente e sono previsti due scenari. Se il cellulare funziona ancora ma volete comunque smaltirlo, la cosa più opportuna da fare è il backup dei dati, qualora ce ne fossero, e il ripristino delle impostazioni di sistema, in modo da eliminare i propri file (qualora foste in dubbio, ecco la differenza tra reimpostazione e ripristino su Android) prima di smaltirlo.

Questo secondo passaggio andrà effettuato nell'isola ecologica più vicina oppure potrete prenotare il ritiro in negozio, quando andrete a comprare il nuovo dispositivo.

Attenzione però: nel caso in cui il vetro fosse rotto e dunque pericoloso da maneggiare, andrebbe rimosso e conferito nell'indifferenziato, secondo le regole del proprio Comune, prima dello smaltimento dello smartphone.

