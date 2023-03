Qual è la cosa migliore da fare quando non si riesci a dormire?

È tardi. La sveglia suona tra poche ore. Sta per iniziare una nuova settimana ma non riesci a chiudere occhio. Forse ti sarai svegliato alle 3 di notte senza sapere perché. Quanto è fastidioso non riuscire a dormire? Moltissimo, lo sappiamo... ma qual è la cosa migliore da fare quando non si riesce a dormire?

Nonostante ognuno di noi abbia dei metodi differenti per dormire, la soluzione migliore che viene consigliata praticamente da tutti gli addetti ai lavori è quella di provare tecniche di rilassamento. Stiamo parlando degli esercizi di respirazione; una delle tante tecniche consiste nell'inspirare attraverso il naso contando fino a quattro e, dopo che sentirete la pancia riempirsi d'aria, dovrete espirare attraverso la bocca contando fino a quattro.

Anche le immagini mentali sono un ottimo metodo per dormire. Quest'ultime non sono nient'altro che delle "fantasie" ricostruite dalla vostra immaginazione che hanno lo scopo di rilassarvi, magari immaginando di essere in mezzo all'oceano cullati dalle onde, e portarvi finalmente all'interno del regno di Morfeo (ovviamente dovrete pensare a un luogo confortevole per voi).

In uno studio, coloro che hanno utilizzato le immagini mentali si sono addormentati più velocemente rispetto a quelli a cui non è stato chiesto di farlo. Una spiegazione semplice è che la scena rilassante della loro mente riempiva lo "spazio cognitivo" che non poteva quindi essere utilizzato per impegnarsi in pensieri stressanti o angoscianti capaci di interferire con il sonno.

Ricordatevi che perdere anche solo 16 minuti di sonno è già troppo.