Qual è la cosa più veloce sulla Terra? La luce non è al primo posto

Quando pensiamo agli esempi di velocità estrema sul nostro pianeta, ci vengono in mente i razzi che fendono il cielo, le auto da corsa che sfrecciano sulle piste, o i ghepardi che inseguono la preda. Tuttavia, se dovessimo indagare sul vero campione di velocità sulla Terra, dovremmo volgere lo sguardo verso fenomeni invisibili.

Secondo i fisici, i primi candidati per il titolo di "cosa più veloce" sono i neutrini e i fotoni, particelle talmente elusive da non poter essere osservate ad occhio nudo. La luce, viaggiando nel vuoto a una velocità di circa 300.000 chilometri al secondo, sembra essere la risposta più ovvia. Ma definire la luce come un "oggetto" è materia di dibattito tra i fisici, data la sua natura di entità che è al contempo onda e particella.

Tuttavia, nel vuoto dello spazio, i fotoni - le particelle di luce - regnano indiscussi come le entità più veloci. Sul nostro pianeta, la situazione si complica: una volta che un fotone incontra l'atmosfera terrestre, rallenta leggermente, aprendo la strada a una competizione serrata con altre particelle che, diversamente dai fotoni, non sono rallentate dall'atmosfera. Una di queste particelle straordinarie, conosciuta come la particella "Oh-My-God", è stata rilevata nel 1991 e si è distinta per essere uno dei prodotti dei raggi cosmici ad altissima energia che bombardano incessantemente il nostro pianeta.

Queste particelle viaggiano a velocità vertiginose, quasi pari a quella della luce nel vuoto, mantenendo inalterato il loro slancio anche quando penetrano l'atmosfera terrestre. Nonostante le incredibili velocità raggiunte da particelle come l'"Oh-My-God", il neutrino emerge come il vero campione di velocità, grazie alla sua massa infinitesimale che gli permette di viaggiare ancora più rapidamente se dotato della stessa energia.

Ma catturare un neutrino è un'impresa ardua: noti per la loro "timidezza", sono oggetto di studi in esperimenti a lungo termine come IceCube al Polo Sud, dove gli scienziati sperano di intercettarli utilizzando un blocco di ghiaccio come rivelatore. In questo contesto, i fisici hanno individuato nel 2016 il neutrino ad alta energia più veloce mai osservato fino ad ora.

Queste particelle, prodotte da acceleratori di particelle naturali sparsi per l'universo, dimostrano quanto ancora ci sia da scoprire sulla natura e sulle sue capacità, sorprendentemente superiori a quelle raggiunte dall'uomo con tecnologie artificiali come il Grande Collisore di Adroni del CERN.