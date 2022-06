Qual è la criptovaluta più scelta nel 'Bear Market'? La risposta al sondaggio

Se il mercato crypto sembra in ripresa, in molti sono ormai sicuri che siamo entrati a pieno titolo in una nuova fase di "Bear Market": ma quali sono le criptovalute più gettonate tra gli utenti per affrontare questo periodo?

La lunga fase di flessione, iniziata alla fine del 2021, ha scandito i ritmi del mercato fino alla crisi di UST e LUNA. In questo periodo, un sondaggio è andato a indagare le preferenze degli utenti in merito alle scelte effettuate per fronteggiare un periodo di incertezze.

A quanto pare, la criptovaluta più amata dal pubblico sarebbe Cardano (ADA) con l'80% delle preferenze tra le alternative proposte. Con questo risultato clamoroso, ADA è risultato essere più apprezzato a livello popolare sia di Bitcoin che di Ethereum, rispettivamente all'11% e al 5%.

Tuttavia, questa preferenza non stupisce più di tanto, soprattutto dopo gli ultimi risultati sul mercato, con un rally di Cardano che ha portato il token a scavalcare Ripple e che attualmente vede la moneta stabile al sesto posto con una crescita settimanale di valore unitario superiore al 17%.

Questo entusiasmo, per qualcuno, sarebbe figlio dell'annuncio dell'hard fork di Cardano, la cui Testnet è partita nelle scorse ore e che promette un ingente upgrade in termini di performance alla già estremamente affidabile rete della Cardano Foundation.