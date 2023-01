Qual è il modo di cuocere la pasta più economico? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Quando si tratta di pasta, gli italiani raramente ammettono cambiamenti. Non c'è da stupirsi quindi che qualcuno abbia avuto da ridire quando un fisico italiano ha illustrato un nuovo modo per cucinare la pasta. Vediamo in cosa consiste.

Dopo aver ideato una pasta che cambia forma con l'acqua, gli scienziati continuano a mostrare il loro interesse per migliorare alcune delle nostre abitudini culinarie; in particolare il professor Giorgio Parisi (premio Nobel 2021 per la fisica), il quale ha suggerito che sarebbe più conveniente spegnere il fuoco a metà cottura della pasta, per poi coprire la pentola con un coperchio e lasciare che il calore residuo finisca di cuocerla, riducendo così il costo.

Tuttavia il consiglio del fisico non è stato accolto di buon grado da tutti, specialmente da alcuni chef professionisti, secondo cui questo metodo renderebbe la pasta gommosa e inadatta per essere servita in ristoranti di qualità. Ma per chi invece vuole cucinare in casa e risparmiare, ne vale la pena?

Ispirati da questa possibilità, due studenti dell'Università di Nottingham Trent hanno deciso di indagare la questione. Dal loro studio è apparso che il 60% dell'energia utilizzata per cucinare la pasta serve per mantenere l'acqua in ebollizione, il che significa che ridurre il tempo di cottura influirebbe notevolmente sui costi.

Per diminuire ulteriormente il dispendio di energia, gli scienziati consigliano di dividere il processo di reidratazione da quello di cottura, immergendo la pasta in acqua fredda per due ore prima di cuocerla.

Infine, è possibile risparmiare riducendo la quantità di acqua: molti chef e blogger riportano che la qualità e il sapore del piatto non vengono intaccati dimezzando l'acqua per la cottura; riducendo la quantità ad un terzo, tuttavia, la pasta non è in grado di cuocersi uniformemente a causa dell'amido rilasciato.

Ricapitolando, sembra che il metodo più efficiente per cuocere la pasta secca (storia diversa per la pasta fresca) sia immergerla in acqua fredda per idratarla, prima di portarla in una padella con acqua in leggera ebollizione, cuocendola per pochi minuti.

Pur non essendo chef stellati o scienziati premio Nobel, possiamo provare noi stessi diverse combinazioni di questo metodo, cercando di risparmiare qualcosa in bolletta - sempre che il risultato sia accettabile. Se invece avete voglia di qualcosa diverso dalla pasta, vi interesserà sapere del brodo perpetuo, che non si esaurisce mai.