Qual è la data di uscita della MIUI 13? Imminente, la lista dei primi smartphone Xiaomi

In seguito alle prime avvisaglie relative all'uscita della MIUI 13, torniamo ad approfondire la questione. Infatti, le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti e ora circolano una data di uscita imminente e una prima lista di smartphone di Xiaomi coinvolti nell'aggiornamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XiaomiMIUI, a quanto pare il noto brand avrebbe deciso di puntare dritto verso la release stabile per alcuni smartphone, rilasciando però al contempo una versione Beta della MIUI 13 per altri dispositivi. In ogni caso, entrambe le versioni dovrebbero uscire nella giornata del 28 dicembre 2021, ovvero a ridosso di Capodanno. Questa data è ovviamente riferita alla Cina, ma chiaramente si procederà poi a espandere gradualmente la disponibilità.

In ogni caso, sembra essere tutto imminente e c'è già anche una presunta lista relativa a quelli che dovrebbero essere i primi dispositivi di Xiaomi a ricevere la MIUI 13. In questo contesto, si fa riferimento, per quel che concerne la release stabile, a Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40 Pro+, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi MIX 4 e Redmi Note 10 Pro 5G. In parole povere, 10 smartphone dovrebbero ricevere sin da subito la build stabile.

Per il resto, le indiscrezioni si soffermano sul fatto che un buon numero di altri dispositivi dovrebbe invece ricevere la versione Beta della MIUI 13. La lista in questo caso è ben più lunga e vede la presenza di Xiaomi Mi Mix Fold, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Civi, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro, Redmi K40, POCO F3, Redmi K40 Gaming, POCO F3 GT, Xiaomi Mi CC 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi K30 Pro, POCO F2 Pro, Redmi K30 S Ultra, Xiaomi Mi 10T, Redmi K30, Redmi K30 Ultra, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 10 Pro 5G, POCO X3 GT, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T, POCO M3 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 10i, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 4G, Redmi 9 Power, Redmi 9T, Redmi 10 X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi K30i 5G, POCO X2, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11T e Redmi Note 11 Pro.

Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere: non manca poi così tanto al 28 dicembre 2021.