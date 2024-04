Qual è il deserto più grande del mondo? Non ci crederai, ma è l'Antartide

Nonostante le temperature glaciali che lo caratterizzano, l'Antartide è tecnicamente un deserto, una vastità bianca e gelata dove le precipitazioni sono estremamente scarse. Il concetto di deserto, generalmente associato a paesaggi aridi e sabbiosi, si adatta sorprendentemente anche all'estrema freddezza antartica.

Qui le precipitazioni annue non superano i 15 centimetri, rendendolo il deserto più grande e probabilmente il più inaspettato del nostro pianeta.

Alcune zone costiere del continente possono ricevere quantità moderate di neve, ma le aree interne, distanti da qualsiasi fonte di umidità, vedono scendere meno di qualche centimetro di precipitazioni all'anno. Le Valli Secche di McMurdo, ad esempio, sono rinomate per essere tra i luoghi più asciutti della Terra, con alcune parti che non hanno visto pioggia o neve per milioni di anni, sebbene questa affermazione sia oggetto di dibattito tra gli scienziati.

L'aridità dell'Antartide è principalmente dovuta al freddo estremo, anche se i ghiacciai stanno scomparendo, che impedisce all'aria di trattenere umidità sufficiente per formare le nuvole; infatti, nevicate più abbondanti si verificano generalmente vicino alla costa, dove l'aria può raccogliere umidità dall'acqua non ghiacciata.

Gli scienziati che lavorano sul continente hanno notato che l'aria è così secca che alimenti come patatine e popcorn non diventano mai stantii e i capelli e gli asciugamani si asciugano rapidamente dopo la doccia, mentre muffe e funghi sono praticamente inesistenti (sapevi, inoltre, che l'area è piena di vulcani?).

Tuttavia, vivere in questa regione estremamente arida comporta alcuni svantaggi, come la pelle secca e screpolata e il frequente sanguinamento nasale a causa della secchezza delle mucose. Inoltre, la disidratazione rappresenta un rischio significativo, come dimostrato dalle tragiche esperienze di esploratori come il Capitano Robert Falcon Scott e l'ufficiale dell'esercito britannico Henry Worsley, il quale morì per esaurimento e grave disidratazione durante il tentativo di attraversare l'Antartide in solitaria.

