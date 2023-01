Qual è il deserto più grande del mondo? La risposta potrebbe stupirti

Di luoghi aridi e senza vita sul nostro pianeta ce ne sono molti. Tuttavia, vi siete mai chiesti qual è il deserto più grande del mondo? E qual è il deserto caldo e freddo più esteso che può essere trovato sul nostro bel pianeta? Quest'oggi siamo qui per risolvere ogni vostro dubbio!

Prima di continuare con la risposta, occorre capire cos'è un deserto. Per definizione: si tratta di qualsiasi regione che vede meno di 25 centimetri di precipitazioni all'anno. Considerando questo parametro, confermato anche dal meteorologo meteorologo e climatologo antartico Jonathan Wille dell'Università di Grenoble in Francia, l'Antartide si qualifica come il più grande deserto freddo della Terra mentre il Sahara è il più grande deserto caldo.

"Con 14,2 milioni di chilometri quadrati, l'Antartide è il più grande deserto del mondo", afferma Wille a LiveScience. "Si ritiene che alcune regioni dell'Antartide non abbiano ricevuto precipitazioni da 14 milioni di anni". Ciò è dovuto in gran parte alle basse temperature, alle montagne vicine che bloccano le nuvole e ai forti venti che risucchiano l'umidità dall'aria.

Dall'altra parte dello spettro abbiamo il deserto del Sahara, che si estende attraverso l'Africa settentrionale e misura 9,2 milioni di km quadrati. Sebbene alcuni possano vederlo come un deserto (anche se tempo fa era pieno di vita), è sorprendentemente vario e rivela una varietà di caratteristiche geografiche e forme di vita. Nei caldi deserti, le creature a sangue freddo prosperano perché la loro temperatura corporea permette loro di farlo, mentre in Antartide la vita è ancora più rara e può essere trovata solo in alcuni punti specifici.

Nel frattempo, sapete che la neve può cadere nel Sahara? È successo solo 4 volte in 50 anni.