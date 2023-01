Qual è la differenza tra bruciore di stomaco e reflusso acido?

Il reflusso acido e il bruciore di stomaco sono due condizioni comuni che molte persone spesso confondono. Per capire le differenze tra quest’ultime, bisogna conoscere le caratteristiche di ognuna; ed ecco che siamo arrivati in vostro soccorso: dopo aver letto questo articolo saprai finalmente cos’hai quando il tuo stomaco inizia a fare i capricci.

Ovviamente, tutto quello che troverete sottocitato non è da sostituire a un parere medico, l’obiettivo è di fare chiarezza anche in virtù di una corretta esposizione dei sintomi allo specialista. Partiamo dalle basi: che cos’è il bruciore di stomaco?

Il bruciore di stomaco, anche noto come pirosi, è una patologia la cui origine è dovuta a uno stile di vita scorretto. L’infiammazione che si avverte è frutto di una sovraproduzione di acido gastrico o di una riduzione dei meccanismi di difesa, tutti risultati che portano a un danneggiamento della mucosa protettiva. I sintomi, oltre all’ovvio bruciore di stomaco, possono coinvolgere anche il petto e non è raro che si avverta un sapore sgradevole in bocca e si abbia difficoltà a deglutire.

Tutto chiaro fin qui? Bene, non ci resta che capire cos’è il reflusso acido!

Il reflusso gastroesofageo, più comunemente noto come reflusso acido, è una condizione che si avverte, quando l’acido dell’stomaco ritorna nell’esofago, ovvero il canale che collega la bocca allo stomaco. Spesso si palesa con più insistenza quando ci sdraiamo immediatamente dopo aver pranzato o cenato. Questo avviene a causa di una disfunzione nello sfintere esofageo inferiore, il “ponte” che collega l’esofago e lo stomaco. La difficoltà nel riconoscere il reflusso risiede nell’aspecificità dei sintomi, non è raro infatti che una delle conseguenze di questa patologia è proprio la pirosi, ma non è un postulato. Probabilmente, le dimostrazioni più indicative sono un’insistente tosse secca, rigurgito e bruciore al petto.