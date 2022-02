Qual è la differenza tra dinamite e TNT? Ecco finalmente la verità

Quante volte avete visto in TV, o magari nei cartoni, la dicitura TNT? Alcuni si riferiscono alla dinamite utilizzando il termine TNT, altri credono che sia semplicemente il termine tecnico per riferirsi all'esplosivo. In realtà, c'è una grande differenza tra i due... ed è finalmente giunto il momento di fare chiarezza.

TNT e dinamite sono semplicemente due cose differenti. Utilizzati per le esplosioni, certo, ma con "storie chimiche" diverse. Innanzitutto la dinamite venne brevettata per la prima volta nel 1867 dal chimico svedese Alfred Nobel (sì, proprio quel Nobel che ha creato gli omonimi premi che vengono dati ogni anno).

Il chimico stava cercando un modo per rendere la nitroglicerina più stabile. Alla fine ci riuscì utilizzando farina fossile e carbonato di sodio. La dinamite - tenetelo bene in mente - è una miscela e viene utilizzata per la creazione di esplosioni nell'industria mineraria, edilizia e molto altro. Non viene adoperata, tuttavia, in campo militare perché è comunque troppo instabile.

Il TNT invece, non ha alcuna somiglianza con la dinamite. Innanzitutto il TNT (sigla di trinitrotoluene) è un composto (non una miscela!) giallastro scoperto in Germania nel 1863 da Joseph Wilbrand. Sebbene il trinitrotoluene non sia potente quanto l'altro esplosivo, è molto più stabile e può essere addirittura fuso e versato all'interno di alcuni involucri. Inoltre, a differenza della dinamite, il TNT è utilizzato per scopi militari.

